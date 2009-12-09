Требуется статья о сайте cbez.ru

КопирайтингЗавершен17 заявок314 просмотров
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Требуется статья о сайте www.cbez.ru

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Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

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14 лет назад
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
hrystenko
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Алексей отлично справился с работой. Мои рекомендации
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. рекомендую.
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