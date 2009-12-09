Требуется статья о сайте cbez.ru

Требуется статья о сайте www.cbez.ru

Раскрываем о чем этот сайт, какие есть разделы и информация в разделах, меню, статьи и т.д.

Пишем для людей, грамотно - информация будет размещена на первой странице

Уникальность не менее 95%

Статья не менее 4000 знаков без пробелов

Оплата вебмани, с оплатой проблем нет

Статья не дороже 250 рублей

Сразу проставляйте срок и цену

P.S. в личке не пишите - не читаю

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое