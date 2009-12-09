Требуется статья о сайте cbez.ru

Тематика финансы. Нужно составить структурированные описания для нескольких десятков компаний предоставляющих определенную финансовую услугу. Список компаний предоставляю, структуру предоставляю. Надо найти информацию на сайтах этих компаний или на других сайтах и изложить согласно предложенной мною ...
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Требуется статья о сайте www.cbez.ru
Раскрываем о чем этот сайт, какие есть разделы и информация в разделах, меню, статьи и т.д.
Пишем для людей, грамотно - информация будет размещена на первой странице
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P.S. в личке не пишите - не читаю
Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку
Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе
Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое
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