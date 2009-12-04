Требуется заполнить сайт оригинальными статьями

Привет всем! Задача: написать по 2 восьмистишия для каждого из 50-ти праздников (см. приложение). Праздничные стихотворения отправляются на мобильные телефоны поздравляемым людям, поэтому лучше всего обращаться в стихах на "ты" или "вы". Юмор приветствуется, если его ...