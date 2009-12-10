Написать статью о сайте.

Три статьи на немецком языке. Тема - описание мед препаратов с использованием ключевых слов. Общий объем 10000 символов. Пишем цены за кило, сроки. Без портфолио просьба не беспокоить.
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Нужно написать обзорную статью про сайт. То-есть, что это такое, для чего и для кого он нужен и тд.
Заранее спасибо!
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