Рерайт текста про тепловые насосы

КопирайтингЗавершен14 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать глубокий рерайт текста - без потери сути. Объем 2190 символов без пробелов - на выходе должно получится примерно столько же.

Ключевые слова под которые оптимизирован текст: тепловой насос.

Срок: Надо вчера =)

Текст в приложении.

Жду ваших предложений, в личку не писать.

Рерайт текста
14 лет назад
drdimaz
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$3
1 день
Все сделано оперативно и грамотно. Работой полностью доволен. Спасибо!
Идеальный заказчик: четкое задание - моментальная оплата. Все прекрасно.
  • Похожие заказы

  • Наполнение контентом 2-х сайтов.

    Необходимо написание 50 тематических текстов (УНИКАЛЬНЫХ) от 640 до 700 символов каждый с обязательным внесением поискового запроса. Два сайта: 1 - запчасти для а\м Тойота, Лексус; 2 - монтаж и установка натяжных потолков. Ждем предложений. Сроки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение новостями

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры и рерайтеры. Есть проект по поиску работы, на котором помимо вакансий и резюме присутствуют новости. Сейчас эти новости скопированы с сайтов информагентств (разрешение у них на это получено). Необходим рерайтинг новых новостей (откуда их ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Глубокий рерайт на тему анти-спама\фишинга\вирусов

    Нужно в итоге получить статьи-инструкции (оформленные по типу пошаговой инструкции) на темы: Антифишинг Антиспам Антивирус Главная подача это: "Больше от Вас друзья не будут получать спам в icq, соц сетях и тд" т.е на эту тему в Антиспам подробно ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайтинг описания игр на английском

    Требуеться сделать рерайт 50 описаний игр на английском, примерно по 500 символов каждая. Текст должен нормально читаться, пишется для людей. В приложении файл со списком игр и линками (во второй колонке) к тексту, которому сделать надо ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Техническое задание для сайта

    $10

    Лобрый день требуется написать грамотное техническое задание для сайта. это ТЗ будет прикрепленно к договору. суть тз не очень трудная. требуется сделать сайт на котором будет каталог продукции и скачиваемый прайс лист. каталог продукции будет такой как ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется заполнить Бриф на разработку дизайна

    $10

    Требуется профессионально составить Бриф на разработку дизайна. Сделать нужно в течение часа, максимально подробно и профессионально. Чтобы понять суть вопроса, первая страница Брифа вкратце заполнена. Более подробную информацию передам выбранному исполнителю.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт текста на главной странице сайта

    Необходимо переписать текст на главной странице сайта http://arendamesta.ru ("Наши услуги"). Объем должен быть тот же, ключевые слова сохранены (возможны вариации). Текст - важный, поэтому хотелось бы приличного рерайта. Задание скорее тестовое: в ближайшем будущем нужен будет ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт, копирайт постов на блог

    Требуется рерайт статей для блога "Все о пассивном доходе" . Рубрики: Все о Бизнесе в Интернет; Пассивный Доход; Бизнес нуля и т.п. Статьи на 2000-3000 знаков без пробелов. Есть некоторые готовые статьи, необходим рерайт. Периодически. Жду ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи

    Нужен опытный исполнитель для написания статей на строительную тематику и обо всем, что с ней связано. А именно:строительство домов, квартир,дизайн,интерьер,технологии ремонта,материалы для ремонта,конструкции.Статьи нужны обзорные,предназначенные для широкой аудитории. Важное условие: статьи долны быть ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад