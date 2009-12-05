Рерайт, копирайт постов на блог

КопирайтингЗавершен36 заявок418 просмотров
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Требуется рерайт статей для блога "Все о пассивном доходе" .

Рубрики: Все о Бизнесе в Интернет; Пассивный Доход; Бизнес нуля и т.п.

Статьи на 2000-3000 знаков без пробелов.

Есть некоторые готовые статьи, необходим рерайт. Периодически.

Жду предложений.

14 лет назад
leosem
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
MIID
41 годЧехия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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С Вами приятно работать. Все четко, оплата в оговоренные сроки.
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