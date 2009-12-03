Нужен человек который сможет качественно размножить 3 статьи из 1 статьи нужно сделать 12 с высоким процентом уникальности и основное требование чтобы статьи остались читабильны. Цена за одну статью 10$.

Жду предложений. Плачу за каественную работу, если вы не сможете ее выполнить лучше не писать, предоплату делать не буду... ибо нужна качественная работа а не тяп ляп...что бывает после предоплаты.