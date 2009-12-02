Составить шаблона для генерирования статей

Необходим человек для составления шаблонов для генерации текстов под программу generating the web. Необходимо составлять шаблоны для генерирования 30 копий при шингле 9 и проценте схожести 4 и 10 копий при шингле 9 и проценте схожести 2. Тематика: покер, казино, спорт беттинг. Оплата по факту ежедневно 30 WMR за 1000 знаков исходного текста, на таких условиях сотрудничество продолжится до 14 декабря (в день нужно обрабатывать 5000-10000 исходного текста), далее возможно более долговременное сотрудничество на более выгодных условиях. Желательно приступить к работе сегодня.

Присылайте в личку выполненное тестовое задание и свои координаты.

Тестовое задание: составьте шаблон для генерирования 30 копий при шингле 9 и проценте схожести 4:

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