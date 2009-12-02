Статьи для интернет магазина животных

Здравствуйте. На данный момент нужно 10 статей для сайта интернет магазина товаров для животных, домашних питомцев.

Параметры статей:

1200-1500 збп. каждая статья. Тематика животные, но не использовать статьи вида "видов животных", слишком общих статей о конкретных животных, стараться писать интересные статьи. 2 доллара за 1к знаков не устраивает. Готов рассмотреть ваше предложение на счет цены. В каждой статье примерно в середине должно быть слово "зоомагазин", выделенное жирным шрифтом. Нужны просто интересные статьи о животных/аксессуарах для животных с использованием 1 раз одного слова в середине текста (зоомагазин). Уникальность не должна быть менее 95%. Уникальность будет проверяться по Адвего (advego.ru), их софтом. До этого купили несколько статей с различных бирж готовые, но все они оказались неуникальными или недостаточно уникальными, поэтому решили заказывать статьи копирайтеру. Все 10 статей нужны к максимум к 13.00 завтра по МСК. Время не терпит никак, срок категоричен. Возможно задание будет роздано 2-3-м копирайтерам, если 1 не успеет.