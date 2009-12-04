Требуется рерайт

Здравствуйте! Есть тексты (сайты) на определённую тему. Надо выбрать основное и составить текст на эту же тему. 7000-8000 зн. Назовите примерную стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно несколько статей для сайта. Тема - btl 700-1000 зн. Напишите стоимость.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Суть в следующим: Существует онлайн игра которая называется Aion. Обязательно изучите её с ног до головы на сайте http://aion.ru перед тем как делать предложения. В игре есть 2 фракции, злые и добрые: Асмодиане и Элиоис Также в этой игре ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно переписать текст про институт (11150 символов без пробелов, 1493 слова, разбито на 13 мини статей). Указывайте полную стоимость + сроки + примеры реврайта.Завершен14 лет назад
Задача создать наполнение для сайта на подобии сайта: http://www.hesychasm.ru Требования: Глубоко овладеть темой, она предполагает понимание Ознакомьтесь с сайтом: http://www.hesychasm.ru/ и форумом на нем http://www.hesychasm.ru/forum/ Написать пробный текст на тему: "Как научиться непрестанной молитве" Цена 3$ - 1000 знаковКопирайтинг15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $600
Наполнение контентом 3х сайтов.Завершен14 лет назад
- $20
Здравствуйте, нужен человек, который сможет написать статьи для компании по ключевикам. Компания занимается продажей товара, поэтому нужны люди хоть что-то понимающие в дилерстве и т.д. Статьи в себя включают: Часто задаваемые вопросы, как стать ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужны готовые уникальные тексты по темам "История развития моделей, марок" - нужны конкретные описания с фото. Просьба указывать у кого что есть, работы принимаются только авторские. В предложении формулировать сколько статей, сколько знаков и сколько денег это ...Завершен14 лет назад
Надо выслать потенциальным рекламодателям письмо с предложением разместить информацию их фирмы на сайте. Ориентировочно 1500 знаков (можно больше). Оплата только через MoneybookersЗавершен14 лет назад
Что нужно сделать: 1. Собрать информацию на темы: Разработка сайтов. Продвижение сайтов. Веб дизайн и т.д. 2. Сделать рерайт 3. Разбить рерайт по тематикам (Разработка сайтов. Продвижение сайтов. Веб дизайн и т.д.) 4. Создать разделы, соответствующие отобранным тематикам (только joomla, другие движки не ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо придумать название домена. Разумеется, свободного в зоне .ru На сайте будут размещаться предложение о отелях, гостиницах, квартирах и т.п. в районе черноморского побережья. Есть два варианта: 1. Когда название домена говорит о сфере деятельности. 2. Когда домен — ...Завершен14 лет назад