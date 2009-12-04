Требуется рерайт

КопирайтингЗавершен26 заявок416 просмотров
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Добрый день!

Нужно несколько статей для сайта. Тема - btl 700-1000 зн. Напишите стоимость.

14 лет назад
LarisaTim
Larisa Tim 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
o_kravets
Ольга 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Все отлично, уникально и быстро - все статьи меньше, чем за один день! Я довольна работой! При необходимости буду опять обращаться.
Один из самых лучших заказчиков и хороший, вежливый человек. Работать с Ларисой приятно и легко. Очень понятно объясняет задачу. Всегда на связи, если что-то нужно уточнить. Справедливая, своевременная, поэтапная оплата. Спасибо за интересный проект. Осталась очень довольна сотрудничеством.
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