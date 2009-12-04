Придумать название для домена.

Цикл около 20-30 статей по 5000-7000 знаков без пробелов. Оплата 1$ за 1000. Направления смотрим на www . s2b . by Размещаться будет на www . s2b . by / index . php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать название домена. Разумеется, свободного в зоне .ru
На сайте будут размещаться предложение о отелях, гостиницах, квартирах и т.п. в районе черноморского побережья.
Есть два варианта:
1. Когда название домена говорит о сфере деятельности.
2. Когда домен — какое-то абстрактное название, но связанное хоть как-то либо с деятельностью, либо с регионом.
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