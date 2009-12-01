Статьи и текст для магазина подарков

Статьи и тексты для магазина подарков.

Какое-то количество статей и текстов на сайте уже есть.

Требуется

Просмотреть и при необходимости переделать имеющиеся статьи и текст

Статья на главную страницу ( 3000-5000знаков б/п плюс фото) в дальнейшем по 1-2статьи в месяц

Тематика: праздники, выбор подарка, праздничные традиции, и.т.д

50-60статей (по 1 для каждой категории) товаров(2000-4000знаков б/п плюс фото)

Тематика: Ретротелефоны, кальяны, подарочные наборы, глобусы-бары, и.т.д

Текст для описания конкретного товара на 100 и 500знаков (товаров1000-2000)

Статьи для сторонних площадок

Все статьи и тексты нужны постепенно, не требуется написание за 2-3 дня.

Оригинальность и включение представленных ключевых слов в конкретный текст или статью.