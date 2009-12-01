Материалы серверной тематики (обзоры ОС, софта)

Для написания материалов об администрировании - требуется человек, имеющий практический опыт работы с серверными операционными системами Microsoft. Дополнительный опыт администрирования Linux-серверов также приветствуется.

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Думаю, не стоит говорить, что новости должны писаться самостоятельно - перепечаткой чужих материалов мы не занимаемся (ровно, как и всё, что написано для нас более Вами нигде публиковаться не сможет — эксклюзивное право распространения принадлежит нам).

В комментариях - пишите Вашу область знаний по данной тематике + о чём бы Вы могли/хотели бы написать в плане администрирования Windows Server 2008.

ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!