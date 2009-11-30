Необходимы статьи юридической тематики

Темы статей в приложении

Требования к статьям: 1500-2500 зн

Тематика должна быть раскрыта хорошо (рерайт возможен), т.е. человек прочитавший эту статью должен найти в ней ответ на свой вопрос. В статье должно быть указано (там где это возможно) что наша организация этим занимается и делает это хорошо. Темы статей брались с форума (ссылки не убирал)

Жду Ваших предложений со сроками и ценами.