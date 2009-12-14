Приватный проект для helendov

$10
КопирайтингЗавершен8 заявок245 просмотров
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14 лет назад
maxi
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$10
14 дней
Елена как всегда на высоте! Приятно иметь дело с людьми, которые умеют работать на 120% из 100 возможных. Спасибо большое!
Максим - you are number one! Один из лучших, с кем довелось работать. Неизменно корректен, честен, оплата через СБС, выше всяческих похвал! Мои наилучшие пожелания!