Рерайт

КопирайтингЗакрыт106 заявок942 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рерайт около 80 тысяч знаков без пробелов

Тема - страноведение , для тур. сайта. Будет дан материал с сайта- конкурента.

Пишите пожалуйста цену и сроки.

14 лет назад
POROK
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
inewsneg
Снежана 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$80
5 дней