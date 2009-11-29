Подбор доменного имени для радио и тв портала

$50
КопирайтингЗакрыт38 заявок1106 просмотров
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#1$

Всем спасибо за творческий подход и предложенные домены! Пока так окончательно и не определились с конечным вариантом. Лучшими, на наш взгляд, были предложенные домены от Добреля Наталья (Nutty_One) и Олюнина Елена (Anel) - получили по 500 руб. До следующих проектов!

14 лет назад
sergios13
Серж 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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