Подбор доменного имени для радио и тв портала

# 1 — $

Всем спасибо за творческий подход и предложенные домены! Пока так окончательно и не определились с конечным вариантом. Лучшими, на наш взгляд, были предложенные домены от Добреля Наталья (Nutty_One) и Олюнина Елена (Anel) - получили по 500 руб. До следующих проектов!