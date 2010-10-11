Туалетная бумага

$150
КопирайтингЗавершен6 заявок789 просмотров
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Требуется разработать название и фирменный стиль для компании занимающейся производством туалетной бумаги.

Комплектация: фирменные цвета, логотип, визитка общая, визитка персональная, бейджик, фирменный бланк, папка.

Выпускаемая продукция: бумажные полотенца, салфетки, бумага туалетная.

Требования к проекту:

название - слово на английском языке или английскими символами, не обязательно ассоциативное, но желательно.

цветовая гамма - теплые тона;

дизайн ФС должен ассоциироваться с деятельностью фирмы, илучением уюта, хорошим качеством продукции.

Требования к исполнителю:

частое присутствие в сети, ответственность;

наличие ICQ, Skype, e-mail, мобильного телефона.

Условия:

оплата, если заказчику понравится выполненная работа;

исключительные права на выполненную работу передаются Soft35.

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14 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
optical
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$160
7 дней
Все очень клево сделал. Очень хороший исполнитель!
Все ок! Было очень приятно работать. Заказчик ответственен и порядочен, таких немного. Рекомендую!
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