Написать книгу в PDF на англ языке на основе ауди

$250
КопирайтингЗакрыт8 заявок307 просмотров
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Необходимо написать книгу на англ языке страниц на 80-100. Чистый контент страниц 50, остальное скрины, table of content, ст-ка итд.

Есть ауидо-файлы, специально записанные для этой книги. Файлы на русском. Книгу надо написать на англ.,поэтому знание письменного англ в совершенстве – требование.

Нужно не просто переписать на бумагу и перевести материал с аудио-файлов, но также надо знать тематику и сделать мини-ресерч.

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1. Facebook

2. Myspace

3. Digg.com

4. Twitter

5. Youtube

6. Wordpress

Структуру книги я объясню при контакте. Ссылки на материалы есть.

icq: 6088884четыре

skype: med_e2001

mail: med_e2001{}mail.ru

14 лет назад
med_e2001
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15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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