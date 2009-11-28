Написать книгу в PDF на англ языке на основе ауди

Необходимо написать книгу на англ языке страниц на 80-100. Чистый контент страниц 50, остальное скрины, table of content, ст-ка итд.

Есть ауидо-файлы, специально записанные для этой книги. Файлы на русском. Книгу надо написать на англ.,поэтому знание письменного англ в совершенстве – требование.

Нужно не просто переписать на бумагу и перевести материал с аудио-файлов, но также надо знать тематику и сделать мини-ресерч.

Тема: заработок на веб 2.0. : Как сделать деньги на:

1. Facebook

2. Myspace

3. Digg.com

4. Twitter

5. Youtube

6. Wordpress

Структуру книги я объясню при контакте. Ссылки на материалы есть.

icq: 6088884четыре

skype: med_e2001

mail: med_e2001{}mail.ru