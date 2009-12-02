Рерайт медицинских текстов(статей)

КопирайтингЗавершен27 заявок463 просмотра
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Приветствую!

Требуется уникальный рерайт небольших текстов по медицинским заболеваниям (список будет выслан). Тексты должны будут иметь определенную структуру, то есть содержать определенные разделы, например,

причины

симптомы

итп.

пример: http://www.hvan.ru/healing/astigmatizm.php

Всего будет 20 статей. Рерайтеру требуется определить исходный текст для рерайта (их полно в сети) и собственно выполнить рерайт. Статья - 2500-3000 символов, читабельная, нормальная с точки зрения русского языка, осмысленная. Будут определенные требования к включению некоторых ключевых словосочетаний в нужном количестве по теме статьи.

ДОПОЛНЕНИЕ: Приоритет будет отдан рерайтеру, который сразу сможет добавить html теги для поисковой оптимизации, какие конкретно и куда уточним при общении.

Жду предложений по работе.

P.S. Еще примеры статей http://www.hvan.ru/healing/

Пишите, подробности обсудим

P.P.S. Пожалуйста, в тексте предложения указывайте примерную сумму, в которую Вы оцениваете рерайт одной статьи с пометкой входит ли туда добавление оптимизационных html-тегов.

Спасибо

14 лет назад
CapCap
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
_Albina
45 летГермания
15 лет в сервисе
Была
9 дней назад
14 лет назад
$60
4 дня
С Альбиной приятно работать. Работу делает быстро и качественно, при необходимости вносит изменения и дорабатывает. Рекомендую.
Отличный заказчик: четкое ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи, конструктивный диалог. Спасибо, Всеволод! С удовольствием продолжу сотрудничество с Вами.