Рерайт медицинских текстов(статей)

Приветствую!

Требуется уникальный рерайт небольших текстов по медицинским заболеваниям (список будет выслан). Тексты должны будут иметь определенную структуру, то есть содержать определенные разделы, например,

причины

симптомы

итп.

пример: http://www.hvan.ru/healing/astigmatizm.php

Всего будет 20 статей. Рерайтеру требуется определить исходный текст для рерайта (их полно в сети) и собственно выполнить рерайт. Статья - 2500-3000 символов, читабельная, нормальная с точки зрения русского языка, осмысленная. Будут определенные требования к включению некоторых ключевых словосочетаний в нужном количестве по теме статьи.

ДОПОЛНЕНИЕ: Приоритет будет отдан рерайтеру, который сразу сможет добавить html теги для поисковой оптимизации, какие конкретно и куда уточним при общении.

Жду предложений по работе.

P.S. Еще примеры статей http://www.hvan.ru/healing/

Пишите, подробности обсудим

P.P.S. Пожалуйста, в тексте предложения указывайте примерную сумму, в которую Вы оцениваете рерайт одной статьи с пометкой входит ли туда добавление оптимизационных html-тегов.

Спасибо