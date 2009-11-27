Написание текстов, связанных с каталогом DMOZ

КопирайтингЗакрыт5 заявок430 просмотров
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Требуется человек умеющий писать красивые и грамотные тексты. Прошу писать только тех, кто достаточно знаком с каталогом DMOZ.Если вы о нем впервые слышите, то просьба не писать и не тратить мое и свое время.

14 лет назад
Aldemidoff
Александр 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Текст выполнен отвратительно, при высказывание своего мнения о выполненой работе,получил в свой адрес ненормативную лексику и оскорбления.
Нет оплаты
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