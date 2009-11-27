Статья по алюминиевым окнам

Нужна статья о проблемах и неполадках в алюминиевых окнах ( деформация, запотевание итд) и методах их устранения.

Т.е. проблема - причина - метод устранения. Объем примерно абзац (3-4 предложения на одну причину).

Текст SEO уникальный.

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