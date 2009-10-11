Добрый день!

Необходим рерайт 5 статей объемом около 2500 символов. Рерайт очень легкий, примеры статей дам. На выходе должен получиться такой же объем.

Подходит для начинающих рерайтеров, плачу 30 р за статью, то есть за страничку,тк работа очень легкая. Ну и плюсом хороший отзыв и перспектива сотрудничества.

Статей бывает много.

Стучите в асю 254863492