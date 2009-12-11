SEO копирайт + рерайт по 17 направлениям

КопирайтингЗавершен34 заявки531 просмотр
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Необходимо написать SEO-статьи по 17 направлениям с рерайтом по разным городам.

ПРИМЕР:

тема - "тротуарная плитка"

города: Ростов, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Новосибирск

Следовательно, необходимы статьи "тротуарная плитка Ростов на Дону", "тротуарная плитка Краснодар" и т.д.

С помощью этих статей будут продвигаться разные страницы одного сайта.

Размножение каждой из статей пока на данном этапе не заказываем, но нужно быть готовым. :)

Всего направлений: 17

Всего сочетаний фраза-город (по различным фразам разное число городов): 63

Подробней - см. приложение, файл Excel с фразами и городами.

Длина статьи: 2000-2500 символов без пробелов.

Пожалуйста, напишите свои предложения по цене.

14 лет назад
PlumArt
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
Armaghedo
41 годМолдова
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$1
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$150
14 дней
Работа выполнена по ТЗ. Все отлично.
Понравилось сотрудничество, рекомендую!