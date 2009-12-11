SEO копирайт + рерайт по 17 направлениям

Задание на программирование для проекта "биржа онлайн"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать SEO-статьи по 17 направлениям с рерайтом по разным городам.
ПРИМЕР:
тема - "тротуарная плитка"
города: Ростов, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Новосибирск
Следовательно, необходимы статьи "тротуарная плитка Ростов на Дону", "тротуарная плитка Краснодар" и т.д.
С помощью этих статей будут продвигаться разные страницы одного сайта.
Размножение каждой из статей пока на данном этапе не заказываем, но нужно быть готовым. :)
Всего направлений: 17
Всего сочетаний фраза-город (по различным фразам разное число городов): 63
Подробней - см. приложение, файл Excel с фразами и городами.
Длина статьи: 2000-2500 символов без пробелов.
Пожалуйста, напишите свои предложения по цене.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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