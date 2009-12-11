Персонально для Нестеренко Натальи

КопирайтингЗавершен6 заявок273 просмотра
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Необходимо полное текстовое наполнение сайтов

14 лет назад
forest_gymp
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$100
14 дней
Наталья - отличный копирайтер. Отлично вникла в суть тематики, качественно и быстро создала материалы. Благодаря тому, что она всегда в онлайн, смогли обсудить все тексты и внедрить мои пожелания по тексту. Работой Натальи доволен полностью. Буду и дальше с ней сотрудничать.
Спасибо Игорю. Он замечательный заказчик) Всегда на связи, на все возникающие вопросы дает четкие ответы. Оплата - моментальная и полная без различных уверток. Надеюсь на наше с ним дальнейшее сотрудничество.
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