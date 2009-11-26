Приватный проект для Inna Writer

КопирайтингЗавершен1 заявка136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Качественный рерайт текстов.

Особенность - вставка нетематических ключей в общий текст.

14 лет назад
Tatius-ka
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
sonet_ta
Инна 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$4
1 день
Как всегда - работа выполняется на высшем уровне - качественно и точно в срок. Советую Инну всем :) Главное - чтоб у нее хватало времени и на меня:)
Очень приятно работать с Татьяной: грамотный руководитель, честный и позитивный в общении человек. Рекомендую как демократичного и объективного заказчика. Успехов вам, Татьяна!
  • Похожие заказы

  • ТЗ интернет-магазина

    $150

    Требуется написать техническое задание на разработку интернет магазина автозапчастей. Со своей стороны готов предоставить набор желаемых требований и примерное видение, на выходе должно получиться подробное, понятное после первого прочтения функциональное ТЗ. Главное требование - у ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно составить ТЗ

    Есть заказчик. Требуется написать ТЗ для сайта-портала. Городской автомобильный сайт (фирмы, отзывы о товарах, клубы, соц.сеть, форум и т.п.). Выбираются только те, кто имел опыт, имеет репутацию (или стаж). Во избежании получения от Исполнителя халтуры, обязательное ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт статей (SЕО)

    Приветствую, я предоставляю материал(статьи) и список ключевых слов. Вы делаете сео-рерайт. Главное условие - статьи после сео-рерайта должны остаться читабельными не только для поисковых роботов но и для людей! Буду выбирать исполнителя по критерию - Цена ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить текстовые описания

    Есть 40 картинок. К ним надо добавить текстовые описания по 500 знаков. Особой художественности не надо. Ваши описания буду править под свой стиль, так что от вас требуется, так сказать создать словесный каркас будущего описания. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо название для организации

    $17

    Здравствуйте! Нашей организации необходимо новое название. Организация занимается покрытием драгоценными металлами (золотом 999 пробы/24kt, серебром, палладием и т.д.) любых токопроводящих поверхностей: металлических корпусов мобильных телефонов, эмблемы авто, диски, спортинвентарь и т.д. В общем область применения достаточно ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен глубокий рерайт

    Есть следующие ключевые запросы: интерьер своими руками продление приватизации подушки своими руками своими руками интерьер как украсить новогоднюю елку продление дачной амнистии рисунки на стенах в квартире детские комнаты для девочек На каждый ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад