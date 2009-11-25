Рерайт статей (SЕО)

КопирайтингЗакрыт24 заявки315 просмотров
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Приветствую, я предоставляю материал(статьи) и список ключевых слов. Вы делаете сео-рерайт. Главное условие - статьи после сео-рерайта должны остаться читабельными не только для поисковых роботов но и для людей!

Буду выбирать исполнителя по критерию - Цена / Качество.

14 лет назад
Zadir
Павел 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
SD_matvey
Матвей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$1
1 день
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