Нужен глубокий рерайт

КопирайтингЗакрыт14 заявок263 просмотра
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Есть следующие ключевые запросы:

интерьер своими руками

продление приватизации

подушки своими руками

своими руками интерьер

как украсить новогоднюю елку

продление дачной амнистии

рисунки на стенах в квартире

детские комнаты для девочек

На каждый ключ необходимо написать по 2-3 статьи. Это может быть рерайт, но только очень глубокий.

Готова выслушать все предложения по цене.

Простите забыла написать, что стоимость выше 0,7/1000 будет отклонена.

14 лет назад
EnoShka
Юлия 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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