Качественные СЕО-статьи.

$1000
КопирайтингЗавершен42 заявки520 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для магазинов парфюмерии и спортивных товаров нужен копирайтер, который сможет написать цепляющие, продающие тексты. Бюджет ограничен, поэтому предпочтение отдам автору с невысокой ценой.

Выбирать автора будем завтра.

Оставляйте ссылки на портфолио и оглашайте цены в проекте.

В личку - НЕ ПИСАТЬ!

14 лет назад
belynka_nata
Наталья 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$1000
5 дней
Очень рада, что после неудачного опыта заказа во фрилансе нескольких статей познакомиласть с Кристиной и начала сотрудичество с ней и ее командой. Кристина - замечательный, мягкий человек, отличный управленец и редактор. Авторы в ее команде имеют самые различные профессии, пишут статьи разного уровня. Мне удалось завершить несколько проектов - как по написанию качественных статей для сайта, так и большой обЪем статей для провижения. Работать с таким координатором, который отвечает головой как за авторов, так и за работу - очень удобно. От меня - жирная десятка с миллионом плюсов! Надеюсь, что Кристина еще долго будет работать во фрилансе. Всех благ вам и удачи во всех начинаниях!
Наталья, большое спасибо за предложение сотрудничества. Надеюсь, что оно будет долгим, тогда я точно еще долго буду во фрилансе, потому как таких хороших заказчиков мало :)
  • Похожие заказы

  • Комерческое предложение для студии дизайна

    Добрый день! требуется комерческое предложение для студии дизайна для рассылки по мылу. Преведущему исполнителю респект, ну или рассылка была не удачной или КП, реакция была маленькая. Нужно повторить рассылку, требуется очень очень прекрасное комерческое предложение чтоб реакция ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо 100 статей на заданные темы

    $100

    Необходимо около 100 статей на заданные темы. В архиве ТЗ и пример статьи, и в отдельном файле еще названия статей. Названия часто повторяются - это значит что надо писать еще одну статью на этуже тему ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи для трех сайтов (контент+пиар)

    ЗАДАЧА Граммотно и уникально написать текст на следующие тематики: 1. Накачать мышцы 2. Повысить интеллект, улучшить память 3. Быстро и выгодно выйти замуж Подробности тематик и градация разделов в каждой - в аське (1439755). Кол-во текста на каждую - 30 тыс. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод и написание новостей, обзоров и превью.

    Здравствуйте! Требуется на постоянную работу человек, для написания новостей, обзоров, превью и.т.д. для новостного сайта на Русском языке. Тематика (Хоккей) Работа: Перевод и написание материалов с англоязычных сайтов (nhl, cbs, tsn и.т.д.) Требования: Уровень английского языка ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен рерайт статей, объем достаточно большой

    $100

    Здравствуйте, мне нужен рерайт статей. Тематика довольно непростая, рерайтить нужно статьи с сайта bloginvesto.ru . Объем: около 50 статей примерно по 2 тыс символов каждая статья. Пишите свои предложения.

    Копирайтинг67 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Название магазина текстильной продукции

    $10

    Добрый час, требуется придумать название магазина (НЕ интернет-магазин), занимающегося продажей текстильных изделий: постельное белье, полотенца, скатерти, занавески, домашняя одежда. Пожелания: Количество слов в названии желательно одно, но если будет хорошо смотреться - можно и два. Язык названия: ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Райтинг на английском

    Райтинг на английском по темам travel, cooking, finance, cell phones. От 3 до 10 долларов за статью. По нашему списку тем или на ваш выбор. Перевод и рерайтинг не интересует. Чем выше качество статей - тем выше оплата. Подробности ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад