Качественные СЕО-статьи.

Очень рада, что после неудачного опыта заказа во фрилансе нескольких статей познакомиласть с Кристиной и начала сотрудичество с ней и ее командой. Кристина - замечательный, мягкий человек, отличный управленец и редактор. Авторы в ее команде имеют самые различные профессии, пишут статьи разного уровня. Мне удалось завершить несколько проектов - как по написанию качественных статей для сайта, так и большой обЪем статей для провижения. Работать с таким координатором, который отвечает головой как за авторов, так и за работу - очень удобно. От меня - жирная десятка с миллионом плюсов! Надеюсь, что Кристина еще долго будет работать во фрилансе. Всех благ вам и удачи во всех начинаниях!