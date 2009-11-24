Название магазина текстильной продукции

# 1 — $

Добрый час, требуется придумать название магазина (НЕ интернет-магазин), занимающегося продажей текстильных изделий: постельное белье, полотенца, скатерти, занавески, домашняя одежда.

Пожелания: Количество слов в названии желательно одно, но если будет хорошо смотреться - можно и два.

Язык названия: Русский или Английский (но чтобы оно было понятно большинству).

Название должно отражать ассортимент магазина, должно быть стильным и запоминающимся (в дальнейшем планируется развитие бренда под этим названием).