Требуется рерайтер на постоянную работу

Добрый день! Нужен небольшой и несложный, но качественный рерайт с исходником (ок. 2700 знаков без пробелов). Ваши сроки, цены? В привате предложения не рассматриваются!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать полный рерайтинг 167 биографий авторов
Список биографий я предоставлю, в общей сложности примерно 200 000 символов текста
В дальнейшем постоянные заказы, возможна работа с несколькими исполнителями
Бюджет 6000 рублей за всю работу
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