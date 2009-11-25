Нужны тексты (статьи о зимнем отдыхе)

Мне надо 3-4 исполнителя, которые смогут до 26.11.09 написать по 20-30 уникальных (!) статей.

Ключи дам. Насыщенность ключами: примерно по 5 ключей в тексте, употребление по 1 разу.

Объем каждой статьи: 2.000 - 6.000 символов без пробелов.

Материал должен быть интересным, захватывающим (!), мне не надо масло-маслянное...

Тематическое направление: Зимний отдых, зимний спорт, игры зимой с детьми...

Оплата: WebMoney, рассчитываю на цену 1.25 wmz за 1000 символов (без пробелов), больше платить не в состоянии (!).

Пояснение: сам занимаюсь рерайтом/копирайтом, в данный момент делаю сайт, и времени на написание статей для наполнения фактически нет - поэтому почти всё заказываю.

Прошу обратить внимание всех кто оставляет заявки на участие:

1) Писать в ЛичниеСообщения - это то же самое что спамить, т.е. это не очень хорошо с вашей стороны.

2) Если вы оставляете заявку - потрудитесь проверить ее правильность. Помните, что именно после прочтения заявки у заказчика появляются мысли о том, стоит с вами работать или нет, а уже потом он смотрит в отзывы и личную информацию.

3) По поводу личной информации на вашей персональной странице: очень хорошо, если заказчик видит, с кем имеет дело, и имеет возможность связаться посредством почты, icq или по телефону.

4) Давать предоплату человеку, у которого нет отзывов - как минимум неразумно.

5) ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ВСЕ НАПИСАННОЕ ВЫШЕ, оно написано для вас, а не потому что мне нечем себя занять.