Написание и размножение статьи

КопирайтингЗакрыт15 заявок308 просмотров
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Нужно размножение 3 имеющихся статей по 10 каждую по 2500 знаков, и написать еще 5 статей по 2500 знаков, тематика покер. ПРи выборе исполнителя отталкиваюсь от цены.

14 лет назад
gulnaz
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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