Написание и размножение статьи

Придумать короткое, легкое, можно с юмором название студии + домен (ru, com)+ слоган. 50$ победителю лишь тогда, когда предложенный вариант меня удовлетворяет, красив, легко запоминается
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно размножение 3 имеющихся статей по 10 каждую по 2500 знаков, и написать еще 5 статей по 2500 знаков, тематика покер. ПРи выборе исполнителя отталкиваюсь от цены.
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