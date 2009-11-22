Написание и размножение статьи

Добрый вечер, господа фрилансеры! Мне необходимы около 100 статтей на тематику бытовой техники - новинки, работа, отзывы, итории из жизни. Лучше, если за проект возьмется один человек. Рерайт допускается. Сроки - неделя. Предлагайте Ваши цены только ...