Приватный проект для happy-art (Осипова Татьяна)

$100
КопирайтингЗавершен1 заявка145 просмотров
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Копирайт и рерайт статей

14 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена в срок и качественно. Спасибо
Отличный заказчик. Четкая задача, своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!
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