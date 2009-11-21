Наполнение сайта zsmspb.ru

Требуется создать Discription и keywords для интернет магазина парфюмерии! Желательно сегодня. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется составить тексты для заполнения и продвижения сайта www.zsmspb.ru
Успешный опыт работы в данной тематике обязателен(показать работы)
Размер вознаграждения обсуждается.
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