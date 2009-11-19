Обзор компьютерной железяки

В очередной номер компьютерной газеты требуется обзор какой-либо компьютерной железяки (за исключением процессора, жесткого диска, монитора, мобильного телефона, видеокарты, материнской платы, ноутбука - их обзоры были недавно). Объем - 4,5-5 тысяч знаков с пробелами (в зависимости от наличия/отсутствия таблицы с характеристиками и количества иллюстраций). Может быть как копирайт (если у автора есть возможность пощупать железяку лично), так и рерайт (в этом случае не должно быть проблем с авторскими правами). Сроки - до воскресенья.

В предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать:

1. точные модели железяк, по которым Вы готовы написать обзор (если будет несколько - я выберу, какую именно);

2. рерайт или копирайт (в первом случае - источник);

3. цена за 1000 символов с пробелами;

4. ПРЯМАЯ ссылка на свою статью аналогичной тематики.

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРОЧЕСТЬ ВСЕМ!

Предложения, присланные в аську/личку/на мыло не рассматриваются в принципе.

Предложения, не содержащие хотя бы один из четырёх обязательных пунктов не рассматриваются в принципе.

Upd1. Разумеется, железяки должны быть из тех, которые сейчас есть в продаже - т.е. не устаревшие.

Upd2. Исполнитель выбран, но прием заявок продолжается - на случай форс-мажора. Если его не случится - статья пойдёт в один из следующих номеров.