Обзор компьютерной железяки

КопирайтингЗакрыт8 заявок360 просмотров
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В очередной номер компьютерной газеты требуется обзор какой-либо компьютерной железяки (за исключением процессора, жесткого диска, монитора, мобильного телефона, видеокарты, материнской платы, ноутбука - их обзоры были недавно). Объем - 4,5-5 тысяч знаков с пробелами (в зависимости от наличия/отсутствия таблицы с характеристиками и количества иллюстраций). Может быть как копирайт (если у автора есть возможность пощупать железяку лично), так и рерайт (в этом случае не должно быть проблем с авторскими правами). Сроки - до воскресенья.

В предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать:

1. точные модели железяк, по которым Вы готовы написать обзор (если будет несколько - я выберу, какую именно);

2. рерайт или копирайт (в первом случае - источник);

3. цена за 1000 символов с пробелами;

4. ПРЯМАЯ ссылка на свою статью аналогичной тематики.

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРОЧЕСТЬ ВСЕМ!

Предложения, присланные в аську/личку/на мыло не рассматриваются в принципе.

Предложения, не содержащие хотя бы один из четырёх обязательных пунктов не рассматриваются в принципе.

Upd1. Разумеется, железяки должны быть из тех, которые сейчас есть в продаже - т.е. не устаревшие.

Upd2. Исполнитель выбран, но прием заявок продолжается - на случай форс-мажора. Если его не случится - статья пойдёт в один из следующих номеров.

14 лет назад
voron_76
Роман 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
hobl
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$9
2 дня
Очень необязательный исполнитель. Сам назначил срок (с точностью до часа) - и к назначенному времени на сервисе не появился. Появился только через сутки, после моей попытки связаться через аську. Оказалось, что статья не готова, причину срыва сроков не назвал. Спасибо тем, кто оставил аналогичные отзывы до меня - благодаря им я предусмотрел запасной вариант. В противном случае Денис просто сорвал бы выход очередного номера газеты.
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