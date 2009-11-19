Составление ТЗ и копирайтинг

1. Необходимо составить техническое задание по трем сайтам компьютерной скорой помощи. Пример сайта, который хотелось бы получить: akvi.ru Естественно, что сайты должны отличатся по структуре дизайну и так далее.

По сути надо преподать один и тот же материал три раза по разному.

2. Копирайниг текстов для этих сайтов.

1. = 30 WMZ

2. Чем меньше за 1000 символов тем лучше :))))))