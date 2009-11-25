Нужны статьи-описание услуг

КопирайтингЗавершен35 заявок594 просмотра
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Здравствуйте!

на сайте mosaspect.ru

нужно написать тексты в виде описания предлагаемых услуг

1.Раздел Юр.услуги

Ликвидация компаний (250симв.)

Перерегистрация (перерегистрация ООО) (250симв.)

Некоммерческие органиции ( создание неком. организаций) (250симв.)

Регистрация компаний (250симв.)

Внесение изменений (внесение изменений в документы наприм. учредительские....) (250симв.)

Реорганизация ( реорганизация юридических лиц) (250симв.)

Готовые фирмы (250симв.)

Регистрация филиала (250симв.)

2.Раздел Защита интересов в суде

Предоставление интересов в суде (500 симв.)

Страховые споры (500 симв.)

Арбитражные споры (500 симв.)

Трудовые споры (500 симв.)

3.Раздел Конкурсы Аукционы

Подготовка документов (подготовка документов для участия компаний в государств. тендерах) (500 симв.)

4.Раздел Бухгалтерские услуги

налоговый и бухгалтерский учет (500 симв.)

Спасибо, жду предложений

14 лет назад
MatRUS2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Zuzechka
Зоя 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
14 лет назад
$8
2 дня
Отличный копирайтер, очнь хорошо разбирается в юридической тематике.
Мне наше сотрудничество понравилось - надежный, серьезный Заказчик. Благодарю!
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