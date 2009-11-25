Нужны статьи-описание услуг

Нужны анекдоты разных стран, старые анекдоты. Наверное задача не реальная, но нужны анекдоты хотя бы на 50% отсутствующие в интернете. Может какие-то старые сборники есть, которые вы можете отсканировать и проверить на уникальность. Предлогайте ваши варианты, с ценой.