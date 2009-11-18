7 коротких текстовок на мебельную тематику

КопирайтингЗакрыт63 заявки569 просмотров
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Нужно написание либо глубокий рерайт 7 короткий текстов (+-1000 символов каждый)

для сайта производителя мебели:

тексты нужны как вступление для разделов описывающих разные виды мебели, которые производятся:

Торговая мебель

Детская мебель

Спальни

Шкафы-купе

Мягкая мебель

Офисная мебель

Кухни

В текст можно включить: что собой являет определёный вид мебели, для чего используется, что включает и.т.д.

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14 лет назад
sd1328
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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