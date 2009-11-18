# 1 — $

Требуютя несколько психологических тестов.

Тематика различная - подходящая для интернет аудитории.

Каждый тест до 10 - 15 вопросов - после которых подсчитывается результат ....

Только оригинальный копирайт. Предпочтение разбирающимся в области с соответствующим образованием.

100% уникальность.

Предлагайте темы объемы и цены. Указывайте ваше образование и цену. Предложения без данных цены, объема и темы не рассматриваются. Возможно будут выбраны несколько исполнителей.