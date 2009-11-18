Перевод сайта с английского на итальянский язык

КопирайтингЗакрыт7 заявок245 просмотров
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Необходимо выполнить качественный перевод корпоративного сайта с английского на итальянский язык.

Экономическая тематика.

Интересует стоимость за 1 страницу перевода (с англ) 1800 символов с пробелами.

14 лет назад
vlb
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
43 отзыва
14 лет назад
$50
3 дня
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Спасибо.
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