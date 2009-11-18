Наполнить соц. сеть

КопирайтингЗакрыт13 заявок364 просмотра
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Необходимо наполнить информацией социальную сеть (для людей с ограниченными возможностями), зарегистрировать пользователей, отпубликовать комментарии, то есть сделать сеть живой для посетителей, дабы мотивировать их на регистрацию и общение в сети.

14 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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