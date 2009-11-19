Персональный для Денисенко Екатерина (c_a_t)

$30
КопирайтингЗавершен1 заявка209 просмотров
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Написание оригинальных статей на английском.

Две статьи по 3000 зн.

Тематика - туризм.

14 лет назад
Alex_Sk
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
c_a_t
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Рада была убедиться, что помимо прекрасного знания английского, Екатерина обладает тонким чувством слова. Прекрасные, творческие тексты. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Работаем уже не первый раз. Спасибо за четко поставленную задачу и своевременную оплату! Всем советую!
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