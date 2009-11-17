Рерайт статей и описаний товара

$100
КопирайтингЗакрыт19 заявок513 просмотров
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Необходимо выполнить рерайт статей, общим объемом около 10000 знаков.

И рерайт описаний товаров для интернет-магазина. Около 200 позиций в среднем по 300 знаков на каждую.

Тема – радиосвязь.

Знание темы обязательно.

Все предложения в приват.

14 лет назад
SuperCub
-X- Supercub 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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