Для доработки сайта знакомств нужно написать доскональное ТЗ на разработку: Модуль "попутчики", как на мэйл.ру, модуль "хочу общаться", как на моймир.мэйл.ру ______________________________ Куплю нестандартные идеи монетизации подобных сайтов. Без примеров аналогичных разработок просьба не писать. P. S.: Выбранный ранее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработка слогана. Тема - 15 лет избирательной комиссии. Слоган будет использован в полиграфической продукции (календарь). Требования - слоган на русском языке, не использовать стихотворную форму.
Мы получили первые варианты, отдаем все ИК. Нас не будет на связи до 1 декабря, но все равно ждем еще вариантов. Конкурс продлен.
Здравствуйте! Спасибо всем кто представил варианты на конкурс. Все слоганы отправлены на рассмотрение, итоги будут известны через 3-4 дня.
Конкурс завершен. Избирком выбрал вариант Анастасии - Мы там, где рождается будущее.
Всем спасибо.
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