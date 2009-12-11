# 1 — $

Необходимо разработка слогана. Тема - 15 лет избирательной комиссии. Слоган будет использован в полиграфической продукции (календарь). Требования - слоган на русском языке, не использовать стихотворную форму.

Мы получили первые варианты, отдаем все ИК. Нас не будет на связи до 1 декабря, но все равно ждем еще вариантов. Конкурс продлен.

Здравствуйте! Спасибо всем кто представил варианты на конкурс. Все слоганы отправлены на рассмотрение, итоги будут известны через 3-4 дня.

Конкурс завершен. Избирком выбрал вариант Анастасии - Мы там, где рождается будущее.

Всем спасибо.