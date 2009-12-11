Слоган

$100
КопирайтингЗавершен51 заявка1686 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Необходимо разработка слогана. Тема - 15 лет избирательной комиссии. Слоган будет использован в полиграфической продукции (календарь). Требования - слоган на русском языке, не использовать стихотворную форму.

Мы получили первые варианты, отдаем все ИК. Нас не будет на связи до 1 декабря, но все равно ждем еще вариантов. Конкурс продлен.

Здравствуйте! Спасибо всем кто представил варианты на конкурс. Все слоганы отправлены на рассмотрение, итоги будут известны через 3-4 дня.

Конкурс завершен. Избирком выбрал вариант Анастасии - Мы там, где рождается будущее.

Всем спасибо.

14 лет назад
studio-maxaon
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
30 отзывов(-1)
Победитель конкурса
xcikol
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
Анастасия предложила варианты, которые очень понравились нашим требовательным заказчикам. Рекомендуем Анастасию в качестве надежного и талантливого исполнителя.
Была рада выиграть в вашем конкурсе. Спасибо за интересное задание, буду ждать календарь ).
Заявки фрилансеров
xcikol
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать ТЗ

    $150

    Для доработки сайта знакомств нужно написать доскональное ТЗ на разработку: Модуль "попутчики", как на мэйл.ру, модуль "хочу общаться", как на моймир.мэйл.ру ______________________________ Куплю нестандартные идеи монетизации подобных сайтов. Без примеров аналогичных разработок просьба не писать. P. S.: Выбранный ранее ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется еще одна статья о тендерах

    Требуется еще одна статья о тендерах Необходимо раскрыть основную идею пользы от участия компаний в тендерах Зачем нужно участвовать компаниям в тендерах, какая польза и т.д. Пишем для людей, грамотно Уникальность не менее 95% Статья не менее 3000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи о Тайланде

    $10

    Покупаю статьи о Таиланде любой тематики. Цена 2$-10$. Статьи должны быть уникальными и интересными для читателя.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Англоязычный рерайт: Много.

    $150

    Здравствуйте. Вышла такая подстава, что необходимо выполнить рерайт (англ-англ) биографий известных людей (мои исходники). Исполнитель смылся, бюджет остался малый, объем тот же. Итак, есть 135 страниц, 4 дня и 150 wmz (1,1 wmz - 1 страница). Поскольку ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт статей

    $100

    Необходимо переписать 28 статей, ~103 000 символов, тематика: единоборства, самооборона Если не возникнет проблем с тематикой, возможно дальнейшие сотрудничество, бюджет 3000 руб. Условия: 1. Статьи должны быть по объёму после рерайта, не менее чем были. 2. Текст должен легко ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать инструкцию для джумла виртумарт

    http://kurylys-temir.kz/index.php?page=shop.browse&amp;category_id=6&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1 вот тут раздел прочее реализован не пойму как как добавлять пункты в прочее. Я только нашел, что в категории виртумарт "гипсокартон" есть вот такая вставка в тексте {loadposition gipsokarton} а также ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад