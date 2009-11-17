Приватный проект для Маннанов Андрей (deadmao)

Приветствую, необходимо на сайт туристических услуг написать статьи, вернее описания баз отдыха. есть перечень сайтов пансионатов и баз отдыха, ваша задача: - посетить сайт партнеров, - написать рерайт и разместить на нашем сайте cms WP периодичность добавления ...
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Рерайт трех статей по 2500 знаков
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