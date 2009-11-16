Информационная поддержка сайта, статьи, новости

Приветствую,

необходимо на сайт туристических услуг написать статьи, вернее описания баз отдыха. есть перечень сайтов пансионатов и баз отдыха, ваша задача:

- посетить сайт партнеров,

- написать рерайт и разместить на нашем сайте cms WP

периодичность добавления статьи раз в 2 дня. объем в среднем около 1000-1500 знаков

мне нужен человек с опытом работы, ответственный, работающий по оговоренным срокам. Всего будет около 60 страниц или больше

подобных проектов более чем несколько по разным темам, от бюро путешествий до магазинов сотовых телефонов.

я не считаю буквы, предпочитаю оговаривать объем работ в среднем и в целом на месяц. если есть желание иметь стабильный заработок, жду ваше резюме с указанием опыта работы.