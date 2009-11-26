Приватный проект для Кристины Минасян

$240
КопирайтингЗавершен5 заявок253 просмотра
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Требуется 120 000 качественного текста на тему: развлечения, отдых. Есть простые ключи. Срок 3 дня.

14 лет назад
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$240
3 дня
Отличная работа, Кристина на лету схватывает суть задачи. С удовольствием буду обращаться еще.
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!
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