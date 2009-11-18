Приватный проект для Прокофьевой Александры

Надо написать тексты для всех страниц сайта. Вообщем оптимизировать его. Сайт: www.child-book.ru
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Написать SEO статью про новую модель телефона apple iPhone3gs
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