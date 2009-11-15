Проект для Дороха Игоря (Igorio)

Необходимо для наполнения сайта написать несколько статей по темам: 1) регистрация перепланировки 2) согласование перепланировки 3) согласование пластиковых окон 4) согласование кондиционеров Более подробно- потом. Очень желательно, чтобы у Вас были знания в этой сфере, т.к. просто вода ...