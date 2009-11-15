Проект для Дороха Игоря (Igorio)

$17
КопирайтингЗавершен1 заявка105 просмотров
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Рерайт статей на кулинарную тематику (всего 8). Оплата – 500 руб.

14 лет назад
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Igorio
Игорь 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$17
7 дней
Великолепная работа! 100% уникальность текстов. Игорь, удачи вам!
Самый лучший заказчик. Предельно понятные ТЗ, всегда быстрая оплата и приятное общение. Приятно работать с профессионалами.
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