SEO-Текст для англоязычного сайта

КопирайтингЗавершен10 заявок198 просмотров
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Нужен текст для англоязычного сайта об отдыхе в Хорватии (копирайт на хорошем английском).

Текст о курорте Трогир объемом 2400-2600 знаков (без пробелов).

Содержание должно быть интересным и познавательным.

В статье надо раскрыть следующие темы:

Описание курорта Трогир,

Историческое наследие,

Туристические достопримечательности Трогира,

Развлечения (ежегодные фестивали, дискотеки, рестораны),

Пляжи,

Спортивные развлечения (если есть).

Остальное на усмотрение автора.

Ключевые слова: Trogir Croatia, Trogir travel, holidays in Trogir (Trogir holidays)

Бюджет: 12$ за статью.

14 лет назад
AW60
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Affina
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня
Очень грамотный копирайтер. С заданием справилась на 5+.
Очень довольна сотрудничеством. Своевременная оплата и довольно подробное ТЗ.
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